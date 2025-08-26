إعلان

سوريا تكشف الصورة البديلة للأسد على تصميم العملة الجديدة

12:09 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي

وكالات- منال المصري:

كشف عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن ملامح خطة شاملة لإعادة هيكلة النظام النقدي والمصرفي في البلاد.

وأكد في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، أن الأشهر الستة الماضية شهدت تحسناً في سعر صرف الليرة السورية بنحو 35%، رغم ما واجهه السوريون من معاناة جراء تقلبات سعر الصرف المستمرة.

شكل العملة

وأشار إلى أن المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، مفتوح أمام جميع الدول "حتى الولايات المتحدة.

وأضاف أن التصميم بات في مراحله النهائية ولن يكون مستوحى من أي شخصية، بل يحمل رمزية تتعلق بـ"سوريا التي ولدت من جديد".

وأشار إلى أن الليرة الجديدة تمثل "جزءاً من تحررنا المالي بعد تحقيق تحررنا السياسي"، مع التأكيد على وجود فترة انتقالية كافية لاستبدال العملة القديمة بالجديدة.

وحول خطط الإصلاح النقدي، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن حذف صفرين من العملة لن يغير من قيمتها الشرائية، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة المحلية.

وأكد أن استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة السورية تبقى ركيزة أساسية في رسم السياسات النقدية.

عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي إعادة هيكلة النظام النقدي في سوريا سعر صرف الليرة السورية عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة السورية
