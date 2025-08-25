إعلان

تقرير- احتياطي النقد لدى المركزي المصري سيتخطى 50 مليار دولار في 2026

07:03 م الإثنين 25 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري

منال المصري:

توقعت فيتش سوليوشنز- في الخدمة البحثية التابعة لها "BMI"- أن تستمر احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في الارتفاع، لتتجاوز 50 مليار دولار في عام 2026.

وأوضحت في تقرير لها حول مصر أن هذه القيمة المتوقعة من الاحتياطيات تغطي حوالي 4 أشهر من الواردات.

زاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 13.5 مليار دولار خلال أول عام ونصف من توقيع صفقة رأس الحكمة ليتخطى نحو 49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

حصل البنك المركزي من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار على 15 مليار دولار لدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد وتسوية المراكز الأجنبية للبنوك المصرية، وفق ما كشف عنه صندوق النقد في أحد وثائقه.

المركزي المصري احتياطيات النقد الأجنبي فيتش سوليوشنز
