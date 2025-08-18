ماذا نعرف عن طارق فايد رئيس المصرف المتحد الجديد؟

كتبت- منال المصري:

قال المصرف المتحد إن طارق فايد سيتم تعيينه رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لخلفا لـ أشرف القاضي الذي تقدم باستقالته من منصبه أمس.

وبحسب بيان المصرف، فإن فايد الذي شغل رئاسة بنك القاهرة من 2027 حتى 2024 سيتولى رسميا مهام منصب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد بداية من سبتمبر المقبل.

ماذا نعرف عن طارق فايد؟

- يحظى طارق فايد خبرة مصرفية تمتد إلى 40 عاماً في القطاع المصرفي حيث عمل بالعديد من المؤسسات العالمية والمحلية داخل مصر وخارجها.

- انضم فايد إلى البنك المركزي المصري 2008 في إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفي وتولى العديد من الملفات لتطوير قطاع الرقابة والإشراف.

- شغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية ورقابة المخاطر.

- تولى رئاسة بنك القاهرة من 2017 حتى 2024.

- قام طارق فايد بتمثيل البنك المركزي المصري في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل: برنامج تمويل التجارة العربية، فريق عمل الاستقرار المالي بصندوق النقد العربي، بنك PTA)) الذراع التمويلي لمجموعة الكوميسا، اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) كما شارك في مفاوضات صندوق النقد الدولي.

- شغل في وقت سابق عضو مجلس إدارة شركة بنوك مصر وبنك المصرف المتحد والبنك الزراعى.

- حاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات المقامة بالمعهد المصرفي وجهات أخرى.

- شغل رئيس مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف العربي الدولي من 2006-2008 ومجموعة التفتيش على إدارات الائتمان بمجموعة سامبا المالية بالمملكة العربية السعودية (مجموعة سيتي بنك سابقاً) من 2004-2006.

- شغل منصب نائب الرئيس للتمويل والاستثمار لمنطقة الإسكندرية والدلتا بستي بنك من 2000-2004.

- تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1989 قد حصل على العديد من الشهادات المعتمدة في مجال الائتمان وإدارة المخاطر.