ماذا حدث لسعر الدولار بنهاية تعاملات أول يوم عمل للبنوك؟

03:50 م الأحد 17 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستواه بنهابة تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.25 جنيهًا للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.31 جنيه، بتراجع قرش، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

