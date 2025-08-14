سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025، فيما استقر في بنك البركة، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.26 جنيهًا للشراء، و48.36 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.32 جنيه، و48.42 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.