كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة تقديراته لخدمة الدين الأجنبي " فوائد وأقساط قروض" المستحقة على مصر خلال 2025 بنحو 2.57 مليار دولار.

وارتفع إجمالي خدمة الدين إلى نحو 25.03 مليار دولار خلال 2025 مقابل 22.46 مليار دولار في تقديرات سابقة، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر على موقع المركزي اليوم.

ومن المفترض أن تكون مصر سددت خلال النصف الأول من 2025 نحو 14.1 مليار دولار ومن المتوقع سداد نحو 10.94 مليار دولار في النصف الثاني من 2025.

كانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت في وقت سابق أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت على مصر إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي من "یولیو إلى دیسمبر" 2024-2025 مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط.

كانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت في وقت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.