كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.65 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.