الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في عام بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك

03:27 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

أسعار الدولار

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في عام مقابل الجنيه بين 8 قروش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.27 جنيهًا للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.42 جنيه، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

أسعار الدولار هبوط أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
