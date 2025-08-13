الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في عام بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في عام مقابل الجنيه بين 8 قروش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.27 جنيهًا للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.42 جنيه، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
