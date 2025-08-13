تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.36 جنيهًا للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.42 جنيه، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
