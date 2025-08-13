تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.36 جنيهًا للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.42 جنيه، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.