سعر الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

03:35 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-8-2025، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.51 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.35 جنيهًا للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.51 جنيه، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

