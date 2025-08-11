كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري رفع الحدود القصوى للإيداع اليومية لبطاقات الخصم المباشر (الأفراد والشركات) بأكثر من 200% عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك لأول مرة منذ عام.

وأوضح البنك في بيان له على موقعه الرسمي أنه تم رفع الحد الأقصى للإيداع اليومي إلى 100 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه في وقت سابق على أن لا يتخطى الحد الأقصى عن 500 ألف جنيه شهريا.

يأتي هذه القرار لأول مرة منذ عام بعد أن تم رفع حدود الإيداع والسحب النقدي اليومي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

يساهم القرار في توفير مرونة للعملاء لإيداع مدخراتهم على مدار اليوم بدلا من الذهاب للفروع توفير للوقت والجهد.

يعد البنك الأهلي أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي ويمتلك شبكة من ماكينات الصراف الآلي هي الأوسع على مستوى بنوك مصر منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأبقى البنك الأهلي على حدود السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات دون تغيير عند 30 ألف جنيه يوميا.