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منها الدينار الكويتي.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

10:21 ص الأحد 06 يوليه 2025

الدينار الكويتي

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.1 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.44 جنيه للشراء، بتراجع 26 قرشًا، و131.11 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.51 جنيه للشراء، و 13.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.03 جنيه للشرا، بتراجع 14 قرشًا، و69.77 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 161.01 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و161.89 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا.

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