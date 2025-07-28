سعر الدولار يعمق خسائره ويهبط في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 28-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.74 جنيه للشراء، و48.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.73 جنيهًا للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.87 جنيه، و48.97 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.