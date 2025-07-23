الدولار يصعد بشكل مفاجئ مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش، و11 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2025، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء ذلك بعد أن انخفض أمس وأول أمس بنحو 32 قرشا بدعم وجود تدفقات قوية من النقد الأجنبي وفق ما قاله مصرفيون أمس.

أسعار الدولار في 8 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.14 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.