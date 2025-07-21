الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 21-7-2025، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.34 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و49.44 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش.