الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم
كتبت- دينا كرم:
هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 21-7-2025، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.34 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و49.44 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش.
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