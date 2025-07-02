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سعر الريال السعودي يتراجع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:19 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:


انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.


بنك مصر: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.


بنك القاهرة: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.


بنك الإسكندرية: 13.16 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.


البنك التجاري الدولي: 13.15 جنيه للشراء، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


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