ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.17 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.24 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 13.16 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.23 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.19 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و13.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.17 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.