بعد ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 8 ساعات

كتب : محمد نصار

09:10 ص 26/12/2025

قطع مياه الشرب

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (روكسي - شارع الأهرام ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع الميرغني والمنطقة المحيطة - شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته - منطقة الكوربة).

ويبدأ قطع المياه اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 26 ديسمبر وحتى الساعة 12 منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

ووفرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01006665125.

شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة سيارات مياه صالحة للشرب

