بعد ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 8 ساعات

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (روكسي - شارع الأهرام ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع الميرغني والمنطقة المحيطة - شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته - منطقة الكوربة).

ويبدأ قطع المياه اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 26 ديسمبر وحتى الساعة 12 منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

ووفرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01006665125.

