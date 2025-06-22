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سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

04:15 م الأحد 22 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 5 قروش و25 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025، في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، ، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

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