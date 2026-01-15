إعلان

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والأمَّتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:43 ص 15/01/2026

الدكتور نظير محمد عيّاد

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة الجليلة التي تحمل في وجدان الأمة الإسلامية معانيَ سامية ودلالات عظيمة.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان له، الخميس، أن ذكرى الإسراء والمعراج تمثل محطة إيمانية متجددة، تُجدد في النفوس معاني اليقين والثقة بنصر الله، وتزرع الأمل، وتغرس قيم الصبر والثبات، وتؤكِّد أن سنن الله في الكون ماضية لا تتبدل، مهما اشتدت المحن وتعاظمت التحديات.

ودعا مفتي الجمهورية، الأمتين العربية والإسلامية إلى استلهام ما تحمله هذه الذكرى العطرة من دروس عظيمة في الثبات وحسن التوكل على الله، والأخذ بأسباب القوة والعمل، والتماسك في مواجهة التحديات، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى الأمة العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه الخير والصلاح.

