ختام امتحانات الأول والثاني الثانوي بأسيوط.. صور ترصد متابعة غرفة العمليات

كتب : محمود عجمي

11:44 ص 15/01/2026
    وكيل تعليم أسيوط يترأس غرفة العمليات لمتابعة ختام امتحانات الأول والثاني الثانوي (2)
    وكيل تعليم أسيوط يترأس غرفة العمليات لمتابعة ختام امتحانات الأول والثاني الثانوي (4)
    وكيل تعليم أسيوط يترأس غرفة العمليات لمتابعة ختام امتحانات الأول والثاني الثانوي (3)

ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، غرفة عمليات المديرية لمتابعة ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2025/2026 للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك على مستوى الإدارات التعليمية الإحدى عشرة بمراكز وأحياء المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف المتابعات للعملية التعليمية ومتابعة سير الامتحانات.

وحضر الاجتماع كل من: هدى حسين مدير عام الشؤون المالية ومدير التعليم العام، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، وعاطف محمد عمر مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن، والدكتورة أميمة كامل مدير مرحلة التعليم الثانوي، وحسام محمد محمود مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى متابعته المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس الثانوية العامة، والتي تختتم أعمالها اليوم، وسط متابعة مكثفة من المتابعة الميدانية ومديري الإدارات التعليمية وموجهي المواد لحل أي مشكلات طارئة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء جميع لجان الامتحانات اليوم، مع الربط المستمر بغرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة عمليات الوزارة.

وأوضح دسوقي أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم الخميس بلغ 59 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، والمنازل والخدمات، مؤكدًا التشديد على الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة هادئة وآمنة.

كما شدد على رؤساء اللجان بضرورة الانضباط في مواعيد فتح اللجان، والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة، والالتزام بعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو العاملين، إضافة إلى الالتزام بالزي المدرسي طبقًا لكل مدرسة.

وزارة التربية والتعليم أسيوط امتحانات الأول والثاني الثانوي

الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد في مصر