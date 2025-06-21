المالية تعلن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية اليوم

كتبت- منال المصري:

عقدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب مؤتمرا لأول مرة تحت اسم "شكرًا" للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي.

كما يتضمن المؤتمر تكريم الداعمين والمساندين لرؤيتنا الإصلاحية ومبادراتنا التنموية وأيضا تكريم شركائنا الممولين انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.

وتتضمن فاعليات الحدث الأبرز تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والفكر الضريبي المتطور ممن دفعت إسهاماتهم ودعمهم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم مفاهيم التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة والشفافية .

كما سيتم تكريم بعض النماذج من شركائنا الممولين من الفئات المختلفة: محاسبين وفنانين وإعلاميين ومحامين وأطباء ومهندسين وشركات تم اختيارهم بعناية وفق معايير موضوعية لتكون عينة ممثلة لجميع شركائنا الممولين

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الدعم الذي لاقته حزمة التسهيلات الأولى دفعنا أن نطلق على تلك الفاعلية " شكراً" إيماناً بدور المجتمع الضريبي في دفع الخطط والإستراتيجيات الحكومية لتكون القاعدة التي نبني عليها لتقديم مزيدًا من الحزم الداعمة والميسِّرة على شركائنا من مجتمع الأعمال، واللازمة لتوسع ونمو مشروعاتهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية، وتلبية تطلعات المواطن في اقتصاد أكثر ازدهارًا.