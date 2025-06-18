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المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة في 2025

09:42 م الأربعاء 18 يونيو 2025

البنك المركزي الأمريكي

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كتبت- منال المصري:

أبقى الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- على سعر الفائدة دون تغيير على الدولار خلال اجتماعه اليوم للمرة الرابعة في 2025.

وظل سعر الفائدة على الدولار عند 4.25% و4.5% بعد قرار المركزي الأمريكي، وفق تقرير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم.

وقرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم يتوافق مع توقعات الأسواق الدولية بتثبيت الفائدة لتوخي الحذر من وجود ضغوط تضخمية متوقعة وسط التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

ويأتي قرار المركزي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة رغم طلب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بضرورة خفض سعر الفائدة لتقليل تكلفة الدين على الحكومة الأمريكية.

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