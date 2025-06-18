تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
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