كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.



