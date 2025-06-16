كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ، بقيمة تتراوح بين 23 و 34 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.