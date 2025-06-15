كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستوياتها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.21 جنيه للشراء، و 13.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.52 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 130.52 جنيه للشراء، بزيادة 68 قرشًا ، و 132.14جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.61 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و 13.71 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.61 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و70.33 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 160.61 جنيه للشراء،بزيادة 84 قرشًا، و 161.89 جنيه للبيع، بزيادة 96 قرشًا.