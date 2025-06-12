بعد قفزة مفاجئة.. الدولار يقلل مكاسبه مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 17 و20 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، بعد قفزة مفاجئة بمنتصف التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار قفز بنحو 40 قرشا خلال الساعات الصباحية الأولي بالبنوك قبل أن يعود للتراجع مجددا وسط مخاوف تزايد التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم وسط الضربة الإسرائيلية المرتقبة لإيران.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.