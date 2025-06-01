لجمع 6 مليار دولار.. مصر تخطط طرح حصص في 11 شركة من النصف الثاني 2025

كتبت- منال المصري:

تخطط الحكومة المصرية لجمع بين 5 إلى 6 مليارات دولار من طرح حصص في 11 شركة خلال العام المالي 2025- 2026 الذي يبدأ من النصف الثاني من العام الحالي.



وبحسب التقرير المالي الشهري الصادر لوزارة المالية، فإن الحصص المخطط طرحها في الـ 11 شركة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط أداء الاقتصاد المصري.

ومن بين تلك الشركات 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هي وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.



وبحسب التقرير، فإن الـ 5 شركات المملوكة للجيش يجري العمل عليها على إعادة هيكلتها من قبل صندوق مصر السيادي تمهيدًا لطرحها في السوق قبل 2026 .



في 2022 أعلنت مصر طرح برنامج الطروحات الحكومية مستهدفه التخارج من حصص مملوكة للدولة في 32 شركة وبنكا لصالح مستثمرين أجانب أو محليين.



وجاء ذلك بعد أن حث صندوق النقد الدولي مصر بالتخارج من الاقتصاد المصري ورفع قبضتها لصالح القطاع الخاص بهدف ضبط الأوضاع المالية وجذب نقد أجنبي.



ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

6 مليارات دولار تخارجات من 21 شركة



وبحسب التقرير، فإن مصر تمكنت من تنفيذ 21 صفقة ضمن البرنامج، محققة حصيلة إجمالية تقدر بنحو 6 مليار دولار، منذ بدء برنامج الطروحات في 2022 وحتى الآن وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.



ويتم حاليًا إجراء مراجعة شاملة للبرنامج من قبل صندوق مصر السيادي، بهدف التوسع في قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل ما بين 40 إلى 60 شركة ارتفاعًا من 35 شركة في القائمة الحالية.