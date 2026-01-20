إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:43 ص 20/01/2026

عملات عربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.32 جنيه للشراء، و125.88 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.02 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.3 جنيه للشراء، و66.03 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.65 جنيه للشراء، و155.27 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

