إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:40 ص 20/01/2026

الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما تراجع في بنكين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.61 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر شراء الريال السعودي سعر بيع الريال السعودي سعر الريال السعودي في 5 بنوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي
أخبار مصر

بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي
كيف تؤثر المشروبات والأطعمة الحارة والساخنة على صحتك؟
نصائح طبية

كيف تؤثر المشروبات والأطعمة الحارة والساخنة على صحتك؟
للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة
أخبار مصر

للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة

ربع قرن بلا مريض واحد.. لغز المستشفى الذي كلف الدولة 30 مليون جنيه بالسويس
أخبار المحافظات

ربع قرن بلا مريض واحد.. لغز المستشفى الذي كلف الدولة 30 مليون جنيه بالسويس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد انتهاء الإعفاء.. إلغاء تسجيل هاتف المحمول الشخصي بالدوائر الجمركية
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع
الجمارك: انتهاء فترة إعفاء الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب من ظهر الغد