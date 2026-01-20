ارتفع في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما تراجع في بنكين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.61 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.