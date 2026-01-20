إعلان

انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

09:53 ص 20/01/2026 تعديل في 09:56 ص

سعر صرف الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما ارتفع في التعمير والإسكان، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر صرف الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الدولا رمقابل الجنيه سعر الدولار الآن سعر الدولار في 10 بنوك

