انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما ارتفع في التعمير والإسكان، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.