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انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

10:27 ص الأحد 11 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.75 جنيه للشراء ، و 134.40 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.80 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 71.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 164.24 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و 165.26 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

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