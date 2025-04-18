انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.55 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك مصر: 13.55 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء و13.7 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.57 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.58 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.
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