انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.55 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 13.55 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء و13.7 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.57 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.58 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و13.62 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.