ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.24 جنيه للشراء، و125.8 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.01 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و13.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردني: 66.26 جنيه للشراء، و66.99 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.5 جنيه للشراء، و155.12 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا للشراء والبيع.