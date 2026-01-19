ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
الريال السعودي
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.6 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.6 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.