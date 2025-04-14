انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.60 جنيه للشراء ، و 13.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.92 جنيه للشراء ، و 13.96 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 134.40 جنيه للشراء بتراجع 21 قرشًا ، و 136.09 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.99 جنيه للشراء ، و 14.07 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.68 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا ، و 72. 33 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 166.04 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 167.36 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا.