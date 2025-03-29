البنوك تستعد لعيد الفطر بتغذية ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقتها

كتبت- منال المصري:

استعدت البنوك لإجازة عيد الفطر بتفعيل خطة تغذية ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقتها القصوى بهدف تلبية طلبات العملاء من النقدية اللازمة على مدار اليوم.

وأكد بعض مسؤولو الفروع ببعض البنوك، أن تم تخصيص فريق من العميل لتغذية ماكينات الصراف الآلي باعتباره الذراع الأيمن للتواصل مع العملاء خلال إجازة العيد.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بفروع البنوك خلال إجازة العيد من يوم الأحد إلى الثلاثاء في حال أثبتت الرؤية الشرعية أن أول يوم العيد غدا الأحد، وفي حال جاء العيد يوم الاثنين ستمتد إجازة البنوك ليوم الأربعاء على أن يتم العودة للعمل يوم الخميس.

وعلى مدار اليوم سيجري الموظفين جولات مكوكية لتغذية الماكينة قبل نفذها من النقدية، وإجراء إي إصلاحات وأعطال مفاجئة لضمان عدم خروج الماكينات عن العمل.

ويضم القطاع المصرفي المصري نحو 25 ألف ماكينة صراف الآلي منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات السحب والإيداع النقدي على مدار اليوم.