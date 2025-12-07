إعلان

بعد انتشار التحايل والألاعيب.. تنويه هام من إنستاباي

كتب : منال المصري

02:45 م 07/12/2025

تطبيق انستاباي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية عددا من النصائح للعملاء لحماية بياناتهم بعد انتشار محاولات التحايل والألاعيب للسطو على حسابات العملاء بعد سرقة بياناتهم.

وشدد "إنستاباي" على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه لا يقوم بطلب أي بيانات شخصية أو خاصة ببطاقات العميل البنكية أو الحسابات المصرفية سواء من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.

ونوه إلى أن "تطبيق إنستاباي" لا يوفر أي خدمات متعلقة ببرامج النقاط والمكافآت.

جذب تطبيق إنستاباي نحو 16 مليون عميل منذ بدء إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية الشهر الماضي بحجم تعاملات تخطت نحو 2.4 تريليون جنيه.

إنستاباي يعد أول تطبيق معتمد من جانب البنك المركزي ويخضع تحت إشرافه ويقدم خدمات تحويلات الأموال بالجنيه داخل أو خارج مصر كما سمح باستقبال التحويلات من أي عملة أخرى للجنيه المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إنستاباي محاولات التحايل والألاعيب السطو على حسابات العملاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟