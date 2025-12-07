بعد انتشار التحايل والألاعيب.. تنويه هام من إنستاباي

قدم تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية عددا من النصائح للعملاء لحماية بياناتهم بعد انتشار محاولات التحايل والألاعيب للسطو على حسابات العملاء بعد سرقة بياناتهم.

وشدد "إنستاباي" على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه لا يقوم بطلب أي بيانات شخصية أو خاصة ببطاقات العميل البنكية أو الحسابات المصرفية سواء من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.

ونوه إلى أن "تطبيق إنستاباي" لا يوفر أي خدمات متعلقة ببرامج النقاط والمكافآت.

جذب تطبيق إنستاباي نحو 16 مليون عميل منذ بدء إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية الشهر الماضي بحجم تعاملات تخطت نحو 2.4 تريليون جنيه.

إنستاباي يعد أول تطبيق معتمد من جانب البنك المركزي ويخضع تحت إشرافه ويقدم خدمات تحويلات الأموال بالجنيه داخل أو خارج مصر كما سمح باستقبال التحويلات من أي عملة أخرى للجنيه المصري.