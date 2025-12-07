كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.