وصل 17.25 مليار دولار.. الذهب يعزز مكاسب احتياطي النقد الأجنبي لمصر

كتب : منال المصري

03:20 م 07/12/2025

سعر الذهب

عزز رصيد الذهب من مكاسب احتياطي النقد الأجنبي لمصر وحمايته من التراجع للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 707 ملايين دولار خلال نوفمبر إلى بعد أن هبط رصيد الأموال السائلة للعملات الأجنبية للشهر الرابع على التوالي بنحو 445 مليون دولار إلى نحو 32.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.

فيما وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي تراجعت بنحو 118 مليون دولار إلى 61 مليون دولار في نوفمبر الماضي باحتياطي النقد الأجنبي لمصر.

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنحو 145 مليون دولار في نوفمبر ليصل إلى 50.216 مليار دولار مقابل 50.071 مليار دولار في أكتوبر، بحسب بيانات المركزي المصري.

الذهب احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي المصري

