وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي- مصر CIB، لتمويل المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.



وبحسب بيان البنك اليوم، فإن وقع على عقد مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وإسلام ذكري، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي مصر- CIB بحضور ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وأحمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع المباشر بالبنك التجاري الدولي.



وشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون عددًا من المسئولين بالطرفين، أمنية المعداوى، مدير عام الإدارة العامة للدعم بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهاب ممدوح رئيس قطاع التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي مصر.



وعقب توقيع البروتوكول، قالت مي عبد الحميد إن البنك التجاري الدولي مصر من الشركاء الرئيسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.



وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق ضمن المبادرة الرئاسية.



وأشارت إلى أن هذا البروتوكول الجديد يهدف الى زيادة المبلغ المخصص للبنك التجاري الدولي لتمويل المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة ست مليارات جنيه إضافية، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للبنك 12 مليار جنيه.



وأكد إسلام ذكرى، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لذلك يعمل على تسهيل إجراءات التمويل بما يساهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.



وأعرب ياسر عبد الله عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين في الحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات.



وأشار إلى حرص البنك التجاري الدولي -مصر- CIBعلى دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.



وأضاف أحمد الشافعي أن البنك حقق نجاحًا في قطاع التمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ستة مليار جنيه استفاد منها أكثر من أربعة وثلاثون ألف عميل.



وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين على أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يعتبر بمثابة استمرارا للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين.