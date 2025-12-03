انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



سعر الدينار البحرينى: 124.61 جنيه للشراء، و126.18 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.



سعر الريال القطري: 12.04 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



سعر الدينار الأردنى: 66.46 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و67.15 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.





سعر الدينار الكويتى: 153.94 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و155.03 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.



