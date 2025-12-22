إعلان

دفاع سارة خليفة يطالب بشهادة التحويلات المالية في الإمارات

كتب : أحمد عادل

05:22 م 22/12/2025

سارة خليفة

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، طلبًا من المحامي محمد حمودة، دفاع المنتجة الفنية سارة خليفة، بالحصول على شهادة رسمية بكافة التحويلات النقدية التي أجرتها موكلته داخل دولة الإمارات، وذلك قبل الفصل في القضية.

وطالب الدفاع ببيان ما إذا كانت هناك تحويلات مالية تمت من المتهمة إلى المتهمين الأول والثاني من عدمه، على وجه القطع والجزم، معتبرًا أن هذه البيانات تمثل عنصرًا جوهريًا في تحديد مسؤولية موكلته عن الاتهامات المنسوبة إليها.

وأكد الدفاع أن موكلته جاءت في القضية بسبب علاقاتها الشخصية مع بعض المتهمين، سواء المتهم الثالث أو المتهم السابع، شقيقها.

تفاصيل اتهام سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

تواجه سارة خليفة وعدد من المتهمين اتهامات تشمل جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتكوين تشكيل عصابي منظم، وتمويل أنشطة إجرامية، في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات عن ضبط 648 كيلوجرامًا من المخدرات الجاهزة للترويج داخل وحدات سكنية استُخدمت كمعامل سرية، وعثر على مقاطع فيديو صادمة داخل هاتف المتهمة، أقرت بتصويرها مع تقديم رواية مغايرة للواقعة.

كما ثبت تورطها في تمويل نشاط العصابة والتنسيق مع متهمين خارج البلاد لاستيراد المواد الخام، رغم نفيها إدارة أي تشكيل إجرامي، فيما تستمر المحكمة في نظر القضية وسط إجراءات أمنية مشددة.

سارة خليفة دفاع سارة خليفة قضية المخدرات الكبرى جنايات القاهرة

