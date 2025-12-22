إعلان

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

كتب- أحمد عادل:

05:26 م 22/12/2025

سارة خليفة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل نظر قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، المتهمين بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جلسة غدٍ لاستكمال سماع مرافعات دفاع باقي المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المنتجة الفنية سارة خليفة في القضية، حيث تبين أن المتهمة مسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي، وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع، محمد خليفة، يُعد أحد المسؤولين في التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة بالطريقة التي أمدهم بها المتهمون الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات أن محمد خليفة والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى متعاطين لبيان مدى تأثيرها، فضلًا عن تعبئتها وتخزينها داخل الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

