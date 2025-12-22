بعد توصية المفوضين برفضها.. ماذا ينتظر دعوى سحب أرض الزمالك؟

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الخاص بالدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد، وانتهت الهيئة إلى التوصية برفض الدعوى.

وقال المحامي بالنقض محمد حامد، إن رأي هيئة مفوضي الدولة هو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، ومع ذلك لا يُصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببًا فيه.

وأضاف أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة تُعد واحدة من الأقسام القضائية الهامة بالمجلس، والتي تباشر عملها في دراسة كافة الطعون سواء المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، حيث توجد هيئة مفوضين أمام كل منهما.

وأشار إلى أن المحكمة ستنظر في توصية هيئة المفوضين والأسباب التي استندت إليها في توصيتها قبل تحديد جلسة للنطق بالحكم في الدعوى.

وطبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972:

"تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها، أو بدخول شخص ثالث في الدعوى، أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك، ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويُبدي رأيه مسبَّبًا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم."

تفاصيل تقرير أرض الزمالك

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.

وأوضحت الهيئة أن قرار سحب الأرض جاء قائمًا على أسباب جدية، أبرزها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات طويلة، رغم منح النادي عدة مهلات متتالية وصدور قرارات وتوجيهات رسمية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني.

وأكد التقرير أن ما أثاره النادي من وجود عوائق حالت دون تنفيذ المشروع لا يستند إلى سند صحيح من الواقع أو القانون، خاصة وأن المستندات تثبت استلام النادي الأرض منذ عام 2004 ومعاينتها بالكامل، فضلًا عن استمرار ضعف نسب التنفيذ، التي لم تتجاوز 2% وفق تقارير الجهات المختصة.

كما رفضت الهيئة الدفع بوجود تعارض مع القرار الوزاري المعدل أو التوجيهات الرئاسية، موضحة أن هذه التوجيهات اشترطت الالتزام الكامل والدقيق بالجداول الزمنية، وهو ما لم يتحقق.

