25 صورة| أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بـ13 محافظة.. التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل، إتاحة 7574 فرصة عمل جديدة بـ63 شركة قطاع خاص في 13 محافظة بعدد من التخصصات والمهن المتنوعة، من بينها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا للمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.

أماكن توفر فرص العمل

بحسب بيان وزارة العمل، فإن الفرص المتاحة تشمل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، أسوان، وجنوب سيناء.

تخصصات وظائف وزارة العمل

تتنوع الوظائف المطروحة لتشمل عددًا كبيرًا من التخصصات، من بينها: أخصائيو تسويق وموارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو مواقع وتنجيد، (ليدي جارد – إناث)، مشرفو إنتاج، شيفات، أخصائيو مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون بمختلف التخصصات، سائقون برخص أولى وثانية وثالثة، أفراد أمن، إلى جانب فرص عمل في قطاع الفندقة والمطاعم، فضلًا عن عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

موعد التقديم على فرص العمل الجديدة

بيّنت الوزارة، أن التقديم على فرص العمل المُعلَن عنها يتم خلال شهر ديسمبر 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وأكدت وزارة العمل، أن الوظائف تشمل عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة.

