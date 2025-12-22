غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الاثنين، متوجهاً إلى العاصمة الصينية بكين، لبحث سبل التعاون في مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضية، واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، والاستعانة بالجانب الصيني، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضية، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستثمارها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية الوطنية للعمل على ذلك.

وبحسب بيان، يلتقي الدكتور محمود عصمت، خلال الزيارة، برؤساء ومسؤولي الشركات والكيانات الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، ومنها شركات «صناعات شمال الصين (نورينكو)»، و«نورين للتعدين المحدودة»، كما يجتمع مع مسؤولي «المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)»، بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية والمراكز التكنولوجية، ومقار وأحواض الاستخلاص الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، فضلاً عن بحث استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية، وإمكانية التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.

وتشمل الزيارة لقاءات مع عدد من الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي في ضوء عمل لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة والحرجة، وفي إطار رؤية الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الدور الحيوي للهيئات التابعة، ومنها هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية، في ظل الكشف عن تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، لا تحتاج إلى عمليات تعدين، وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ونقل وتوطين التكنولوجيا.