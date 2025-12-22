استعادة حركة تشغيل مترو الخط الثالث بعد عطل فني مؤقت

شهدت حركة الخط الثالث لمترو الأنفاق توقفًا مؤقتًا قبل قليل، وذلك نتيجة عطل فني.

وعلم مصراوي، أنه تم على الفور التعامل مع الوضع وإعادة حركة مسير القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وقد انتظمت حركة القطارات في الاتجاهين على طول الخط دون أي معوقات.

