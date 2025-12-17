كتبت- منال المصري:

يُواصل البنك التجاري الدولي مصر CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – مسيرته في دعم تنمية القدرات المصرفية في القارة الإفريقية، حيث شهد تخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا”، في خطوة تعكس التزامه بتطوير الكوادر الشابة وتعزيز تبادل الخبرات بين مصر وكينيا.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين البنك التجاري الدولي مصر CIB و جمعية البنوك الكينية KBA، استنادًا إلى مذكرة التفاهم التي وُقعت مطلع عام 2025 بهدف تطوير الشباب الكيني وتمكين الجيل القادم من المتخصصين الماليين، بما يسهم في إعداد كوادر مصرفية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي في إفريقيا، وفق بيان له اليوم.

وامتدت النسخة الثالثة من البرنامج على مدار ستة أشهر متواصلة تلقى خلالها المشاركون تدريبًا متخصصًا في المفاهيم المصرفية الأساسية، مع التركيز على الجوانب الائتمانية والتقنية، وتنمية مهارات التقييم الائتماني واتخاذ قرارات إقراض سليمة.

وقد تخرج 22 شابًا وشابة من كينيا بنجاح بعد اجتياز جميع مراحل التدريب، ليكونوا مؤهلين لإضافة قيمة حقيقية للسوق المصرفي بشرق إفريقيا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور المتنامي الذي يتبناه البنك التجاري الدولي مصر CIB في كينيا منذ دخوله السوق الكيني عام 2020، بما ينسجم مع جهود الدولة المصرية وعلى رأسها البنك المركزي المصري في تعزيز التكامل المصرفي الافريقي وتطوير الكفاءات الشابة عبر نقل الخبرات وتبادل المعرفة.

وقد اختُتم البرنامج بحفل تخرج رسمي أُقيم في نيروبي، بحضور ممثلي الإدارة التنفيذية من البنك التجاري الدولي مصر CIB في مصر وكينيا، إلى جانب قيادات جمعية البنوك الكينية KBA، وممثلين عن البنك المركزي الكيني و السفارة المصرية في نيروبي، في تأكيد على قوة هذا التعاون ودوره في تمهيد فرص جديدة للنمو المهني والمصرفي في إفريقيا.

ويستمر البنك التجاري الدولي مصر CIB من خلال هذا البرنامج وغيره من المبادرات في دعم رأس المال البشري الإفريقي، وتمكين الشباب من بناء مستقبل مهني واعد قائم على المعرفة والمهارة المصرفية المتقدمة.