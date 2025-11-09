بسعر فائدة يصل إلى 23%.. أعلى سعر للعائد على شهادات البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي سعر فائدة مرتفعة على شهادات الادخار للعائد المتدرج ذات أجل 3 سنوت بعائد يصل إلى 23% في السنة الأولى، وهو أعلى عائد مقدم على هذا النوع من الشهادات.

الشهادات للعائد المتدرج تتيح دوريات صرف عائد مختلفة سواء شهري أو سنوي ويقل العائد من سنة إلى أخرى، وفق سياسة هذا النوع من الشهادات.

تفاصيل أسعار العائد المتدرج على الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري:

- دورية صرف العائد الشهري

تتراوح بين 23% في السنة الأولى و18.5% للسنة الثانية، و14% في الثالثة.

- دورية صرف العائد السنوي

تتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في الثالثة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنية.

- كسر الشهادة: يمكن للعميل استرداد أصل الشهادة بشرط مرور 6 أشهر على شرائها.